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У ЦСК спростували російський фейк про "критично низький" запас палива в Україні

У ЦСК спростували російський фейк про "критично низький" запас палива в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій розібрали фейки про "критично низький" запас палива в Україні та пояснили, що про "назрівання гострого дефіциту палива" не йдеться. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram ЦСК.

Деталі

У Центрі стратегічних комунікацій говорять, що заяви, поширювані російськими ЗМІ, стосовно "критично малого" запасу палива в Україні та "паніки в країні", не мають правдивого підтвердження. Джерелом інформації є заява заступника міністра енергетики Колісника.

Цитата

"Колісник говорив, що "сьогодні у разі припинення надходжень нафти та нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більше ніж 10-30 днів за рахунок власного видобутку та запасів.

Це – небагато в контексті створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів, яке є однією з вимог вступу до ЄС.

Але про "назрівання гострого дефіциту палива" не йдеться, цю інформацію вигадали пропагандисти, аби створити чергову маніпуляцію", - пояснили у ЦСК з посиланням на журналістів StopFake.

Доповнення

Згідно зі заявою директора Консалтингової групи А-95 Куюна, на сьогодні в Україні не має дефіциту палива, і його виникнення не передбачається. Він також зазначив, що з початку року країна перебуває у стабільному профіциті усіх видів палива, додали у Центрі стратегічних комунікацій.

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