У ЦСК спростували російський фейк про "критично низький" запас палива в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій розібрали фейки про "критично низький" запас палива в Україні та пояснили, що про "назрівання гострого дефіциту палива" не йдеться. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram ЦСК.
Деталі
У Центрі стратегічних комунікацій говорять, що заяви, поширювані російськими ЗМІ, стосовно "критично малого" запасу палива в Україні та "паніки в країні", не мають правдивого підтвердження. Джерелом інформації є заява заступника міністра енергетики Колісника.
Цитата
"Колісник говорив, що "сьогодні у разі припинення надходжень нафти та нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більше ніж 10-30 днів за рахунок власного видобутку та запасів.
Це – небагато в контексті створення мінімального запасу нафти та нафтопродуктів, яке є однією з вимог вступу до ЄС.
Але про "назрівання гострого дефіциту палива" не йдеться, цю інформацію вигадали пропагандисти, аби створити чергову маніпуляцію", - пояснили у ЦСК з посиланням на журналістів StopFake.
Доповнення
Згідно зі заявою директора Консалтингової групи А-95 Куюна, на сьогодні в Україні не має дефіциту палива, і його виникнення не передбачається. Він також зазначив, що з початку року країна перебуває у стабільному профіциті усіх видів палива, додали у Центрі стратегічних комунікацій.
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