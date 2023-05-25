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В ЦСК опровергли российский фейк о "критически низком" запасе топлива в Украине

В ЦСК опровергли российский фейк о "критически низком" запасе топлива в Украине

Киев • УНН

 • 503694 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В Центре стратегических коммуникаций разобрали фейки о "критически низком" запасе топлива в Украине и объяснили, что о "назревании острого дефицита топлива" речь не идет. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram ЦСК.

Детали

В Центре стратегических коммуникаций говорят, что заявления, распространяемые российскими СМИ, относительно "критически малого" запаса топлива в Украине и "паники в стране", не имеют правдивого подтверждения. Источником информации является заявление заместителя министра энергетики Колесника.

Цитата

"Колесник говорил, что "сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более чем 10-30 дней за счет собственной добычи и запасов.

Это – немного в контексте создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов, которое является одним из требований вступления в ЕС.

Но о "назревании острого дефицита топлива" речь не идет, эту информацию придумали пропагандисты, чтобы создать очередную манипуляцию", - пояснили в ЦСК со ссылкой на журналистов StopFake.

Дополнение

Согласно заявлению директора Консалтинговой группы А-95 Куюна, на сегодня в Украине нет дефицита топлива, и его возникновения не предвидится. Он также отметил, что с начала года страна находится в стабильном профиците всех видов топлива, добавили в Центре стратегических коммуникаций.

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