В ЦСК опровергли российский фейк о "критически низком" запасе топлива в Украине

Детали

В Центре стратегических коммуникаций говорят, что заявления, распространяемые российскими СМИ, относительно "критически малого" запаса топлива в Украине и "паники в стране", не имеют правдивого подтверждения. Источником информации является заявление заместителя министра энергетики Колесника.

Цитата

"Колесник говорил, что "сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более чем 10-30 дней за счет собственной добычи и запасов.

Это – немного в контексте создания минимального запаса нефти и нефтепродуктов, которое является одним из требований вступления в ЕС.

Но о "назревании острого дефицита топлива" речь не идет, эту информацию придумали пропагандисты, чтобы создать очередную манипуляцию", - пояснили в ЦСК со ссылкой на журналистов StopFake.

Дополнение

Согласно заявлению директора Консалтинговой группы А-95 Куюна, на сегодня в Украине нет дефицита топлива, и его возникновения не предвидится. Он также отметил, что с начала года страна находится в стабильном профиците всех видов топлива, добавили в Центре стратегических коммуникаций.

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