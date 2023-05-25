У ЦСК розповіли, як росіяни спробували видати провал "бєлгородської оборонної операції" за перемогу та зганьбилися ще більше
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, як росіяни намагалися видати провал "бєлгородської оборонної операції" за перемогу, та зганьбилися ще більше. Про це йдеться на сторінці у Telegram ЦСК, пише УНН.
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У ЦСК говорять, що на роль головного "переможця" призначив себе командувач військ російського центрального військового округу олександр лапін, який дав команду російському пропагандисту та "воєнкору" олександру коцу зняти відео-постанову про те, як він "вичавлює диверсантів з бєлгородської області".
Проте аналіз геолокації місця фільмування довів, що генерал працював регулювальником у селі Глотове за декілька кілометрів від зони бойових дій. Як кажуть у Центрі стратегічних комунікацій, "куди лапін, судячи з усього, так і не доїхав".
"До того ж відео створено на старих радянських воєнних стереотипах. росіяни звикли бачити війну такою, яку їм показує, наприклад, міхалков (микита міхалков, російський кінорежисер ред.-) у "Стомлених сонцем-2" (з "батьком-генералом", який особисто веде своїх "синів-бійців" на штурм фашистської фортеці з палицею в руці)", - йдеться у повідомленні.
"Ось коц із лапіним (який ще й шеврон "СССР" причепив на форму) таку "війну" для росіян склепали й показали", - додали у ЦСК.
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