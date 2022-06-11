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В Центре стратегических коммуникаций опровергли информацию о демарше китайской делегации во время выступления Президента Украины

Киев • УНН

 • 167867 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Никто не покидал зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue («Диалог Шангри-Ла»). Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Ранее старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос написала в своем Твиттере, что зал покинула китайская делегация.

Цитата

"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия.

Выступление проходило онлайн. Как отмечал УНН, во время трансляции выступления Зеленского на саммите момента с вероятным демаршем китайской делегации не было показано.

Президент Украины заявил, что из-за того, что Россия блокирует экспорт зерна через украинские порты, в странах Азии и Африки возможен голод. Это, в свою очередь, усугубит политическую нестабильность и может привести к ряду госпереворотов и политиков в этих регионах.

Добавим

Посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко также сообщила, что выступление Зеленского сопровождалось аншлагом в зале саммита.

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