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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Китайська делегація влаштувала демарш під час виступу Зеленського на форумі у Сінгапурі

Китайська делегація влаштувала демарш під час виступу Зеленського на форумі у Сінгапурі

Київ • УНН

 • 1327398 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський виступив на азіатському саміті з безпеки Shangri La Dialogue. Виступ традиційно проходив онлайн, повідомляє УНН.

Під час його виступу китайська делегація залишила зал. Про це повідомила старший політичний аналітик Центру азіатських досліджень Олівія Енос. Під час трансляції на форумі виступу Зеленського цей момент не було показано.

Водночас, як повідомила наш посол у Сінгапурі Катерина Зеленко, під час виступу Президента України у залі, де проходить саміт був аншлаг.

Слід зазначити, що для виступу на Shangri La Dialogue Зеленський одягнув футболку, надіслану йому 16-річним сінгапурським дизайнером Авой Со.

Саміт з безпеки SLD триває 10-12 червня у Сінгапурі. Вторгнення Росії в Україну стало одним із центральних питань на заході. На саміті присутня українська делегація, а російської немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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