У Центрі стратегічних комунікацій спростували інформацію про демарш китайської делегації під час виступу Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Ніхто не покидав зал під час виступу Президента України Володимира Зеленського на азійському саміті з безпеки Shangri La Dialogue («Діалог Шангрі-Ла»). Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
Раніше старший політичний аналітик Центру азійських досліджень Олівія Енос написала в своєму Твітері, що ніби-то зал покинула китайська делегація.
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"Я був на конференції. Ніхто не виходив з залу", - повідомив SPRAVDI інший учасник заходу.
Виступ проходив онлайн. Як зазначав УНН, під час трансляції виступу Зеленського на саміті моменту з ймовірним демаршем китайської делегації не було показано.
Президент України заявив, що через те, що Росія блокує експорт зерна через українські порти, у країнах Азії та Африки можливий голод. Це, у свою чергу, посилить політичну нестабільність і може призвести до низки держпереворотів та повалення політиків у цих регіонах.
Додамо
Посол України у Сингапурі Катерина Зеленко також повідомила, що виступ Зеленського супроводжувався аншлагом у залі саміту.