В центре Киева неизвестный выстрелил в прохожего

В управление полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Крещатик" обнаружен мужчина с проникающим ранением живота.

Пострадавшего срочно доставили в городскую больницу. При оперативном вмешательстве врачи обнаружили повреждения внутренних органов и предмет, внешне похожий на пулю.

Мужчина объяснил правоохранителям, что около 3 часов ночи он шел по улице Трехсвятительской и неизвестный выстрелил в него. Раненый мужчина был вынужден пройти к станции метро, ​​где неравнодушные вызвали ему "скорую".

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях Печерского управления полиции.

По данному факту следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 122 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается проверка обстоятельств происшествия.