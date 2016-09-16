В центре Киева неизвестный выстрелил в прохожего
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Киеве на улице Трехсвятительской неизвестный мужчина выстрелил в прохожего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В управление полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Крещатик" обнаружен мужчина с проникающим ранением живота.
Пострадавшего срочно доставили в городскую больницу. При оперативном вмешательстве врачи обнаружили повреждения внутренних органов и предмет, внешне похожий на пулю.
Мужчина объяснил правоохранителям, что около 3 часов ночи он шел по улице Трехсвятительской и неизвестный выстрелил в него. Раненый мужчина был вынужден пройти к станции метро, где неравнодушные вызвали ему "скорую".
Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях Печерского управления полиции.
По данному факту следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 122 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается проверка обстоятельств происшествия.