У центрі Києва невідомий вистрілив у перехожого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Києві на вулиці Трьохсвятительській невідомий чоловік вистрілив у перехожого. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро “Хрещатик” виявлено чоловіка із проникаючим пораненням живота.
Постраждалого терміново доставили до міської лікарні. При оперативному втручанні лікарі виявили пошкодження внутрішніх органів та предмет, ззовні схожий на кулю.
Чоловік пояснив правоохоронцям, що близько 3-ї години ночі він ішов вулицею Трьохсвятительською і невідомий вистрілив у нього. Поранений чоловік був змушений пройти до станції метро, де небайдужі викликали йому “швидку”.
Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Печерського управління поліції.
За цим фактом слідчим відділом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.
Триває подальша перевірка обставин події.