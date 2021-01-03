В центре Черновцов произошел пожар в квартире, владельца госпитализировали с ожогами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В центре Черновцов произошло возгорание в одной из квартир жилого дома. Во время пожара пострадал хозяин квартиры - сейчас он находится в больнице. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
"Утром 3 января на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Почтовой в Черновцах. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, наряд патрульных полицейских и спасатели", - говорится в сообщении.
Предварительно правоохранители выяснили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В результате действия высокой температуры также произошла вспышка газовоздушной смеси. Огонь частично повредил стены и потолок помещения, мебель и вещи домашнего обихода.
В результате пожара пострадал 82-летний владелец квартиры. Пострадавшего с многочисленными ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для окончательного установления причин пожара правоохранители назначили ряд экспертиз.
Напомним, в Хмельницкой области произошел пожар в женском монастыре.