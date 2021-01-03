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У центрі Чернівців сталась пожежа в квартирі, власника госпіталізували з опіками

Київ • УНН

 • 13344 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У середмісті Чернівців сталося загорання в одній із квартир житлового будинку. Під час пожежі постраждав власник помешкання – наразі він перебуває в лікарні. Правоохоронці з’ясовують причини та обставини пожежі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

У центрі Чернівців сталась пожежа в квартирі, власника госпіталізували з опіками

"Вранці 3 січня на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про вибух побутового газу в квартирі на четвертому поверсі одного із будинків по вулиці Поштовій у Чернівцях. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, наряд патрульних поліцейських і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що загорання могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електричного обладнання. Внаслідок дії високої температури також стався спалах газоповітряної суміші. Вогонь частково пошкодив стіни й стелю помешкання, меблі та речі домашнього вжитку.

В результаті пожежі постраждав 82-річний власник квартири. Потерпілого з численними опіками медики госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. 

Слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Для остаточного встановлення причин пожежі правоохоронці призначили низку експертиз. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася пожежа у жіночому монастирі.

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