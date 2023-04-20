В мае Белый дом примет премьер-министра Испании Педро Санчеса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В мае Президент США Джо Байден примет премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом пишет The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.
Цитата
"Два лидера пересмотрят наши усилия как союзников и близких партнеров по НАТО по укреплению наших двусторонних оборонных отношений, трансатлантической безопасности и экономического процветания", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Детали
Президент Байден будет принимать премьер-министра Испании Педро Санчеса в Белом доме 12 мая.
Встреча будет сосредоточена на укреплении отношений Соединенных Штатов с Испанией, поддержке Украины на фоне полномасштабного российского вторжения и изменении климата, среди других тем.
"Они встретятся, чтобы углубить исторические связи между Соединенными Штатами и Испанией", - добавила Жан-Пьер.
Испания в июле займет ротационную должность председателя Совета Европейского Союза, которая продлится до декабря. Как отмечается, пока страна готовится к этому, Байден и Санчес обсудят изменения климата и расширение сотрудничества с Латинской Америкой и Карибским бассейном.
Санчес, лидер социалистов, ожидает всеобщих выборов в декабре. Этот визит состоится на фоне длительной засухи в Испании, которая вызвала политические дебаты и напряженность в стране.
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