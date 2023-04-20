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В мае Белый дом примет премьер-министра Испании Педро Санчеса

В мае Белый дом примет премьер-министра Испании Педро Санчеса

Киев • УНН

 • 510871 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В мае Президент США Джо Байден примет премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом пишет The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.

Цитата

"Два лидера пересмотрят наши усилия как союзников и близких партнеров по НАТО по укреплению наших двусторонних оборонных отношений, трансатлантической безопасности и экономического процветания", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Детали

Президент Байден будет принимать премьер-министра Испании Педро Санчеса в Белом доме 12 мая.

Встреча будет сосредоточена на укреплении отношений Соединенных Штатов с Испанией, поддержке Украины на фоне полномасштабного российского вторжения и изменении климата, среди других тем.

"Они встретятся, чтобы углубить исторические связи между Соединенными Штатами и Испанией", - добавила Жан-Пьер.

Испания в июле займет ротационную должность председателя Совета Европейского Союза, которая продлится до декабря. Как отмечается, пока страна готовится к этому, Байден и Санчес обсудят изменения климата и расширение сотрудничества с Латинской Америкой и Карибским бассейном.

Санчес, лидер социалистов, ожидает всеобщих выборов в декабре. Этот визит состоится на фоне длительной засухи в Испании, которая вызвала политические дебаты и напряженность в стране.

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