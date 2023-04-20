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У травні Білий дім прийме прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

У травні Білий дім прийме прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса

Київ • УНН

 • 510872 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У травні Президент США Джо Байден прийме прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Про це пише The Hill з посиланням на прессекретаря Білого дому, передає УНН.

Цитата

"Два лідери переглянуть наші зусилля як союзників і близьких партнерів по НАТО щодо зміцнення наших двосторонніх оборонних відносин, трансатлантичної безпеки та економічного процвітання", – сказала прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

Деталі

Президент Байден прийматиме прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в Білому домі 12 травня.

Зустріч буде зосереджена на зміцненні відносин Сполучених Штатів з Іспанією, підтримці України на тлі повномасштабного російського вторгнення та зміні клімату, серед інших тем.

"Вони зустрінуться, щоб поглибити історичні зв'язки між Сполученими Штатами та Іспанією", - додала Жан-П'єр.

Іспанія в липні займе ротаційну посаду голови Ради Європейського Союзу, яка триватиме до грудня. Як зазначається, поки країна готується до цього, Байден і Санчес обговорять зміни клімату та розширення співпраці з Латинською Америкою та Карибським басейном.

Санчес, лідер соціалістів, очікує загальних виборів у грудні. Цей візит відбудеться на тлі тривалої посухи в Іспанії, яка викликала політичні дебати та напруженість у країні.

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