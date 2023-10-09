В Токмаке было громко: неподалеку базирования оккупантов заметили дым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В оккупированном Токмаке было громко. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров и добавил, что по данным местных - неподалеку базирования оккупантов заметили дым, передает УНН.
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"Оккупанты в Токмаке, как дела? После громкого "концерта по заявкам" жители сообщают о дыме неподалеку от мест базирования русни", - написал Федоров.
Напомним
В оккупированном Токмаке на Запорожье людям на несколько дней запретили выходить на работу. Также наблюдается выезд из города сотрудников российской ФСБ.