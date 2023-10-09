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У Токмаку було гучно: неподалік базування окупантів помітили дим

У Токмаку було гучно: неподалік базування окупантів помітили дим

Київ • УНН

 • 2739529 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В окупованому Токмаку було гучно. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров і додав, що за даними місцевих - неподалік базування окупантів помітили дим, передає УНН.

Цитата

"Окупанти в Токмаку, як справи? Після гучного "концерту на замовлення" мешканці повідомляють про дим неподалік місць базування русні", - написав Федоров.

Нагадаємо

В окупованому Токмаку на Запоріжжі людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ.

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