У Токмаку було гучно: неподалік базування окупантів помітили дим

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"Окупанти в Токмаку, як справи? Після гучного "концерту на замовлення" мешканці повідомляють про дим неподалік місць базування русні", - написав Федоров.

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В окупованому Токмаку на Запоріжжі людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ.