В Тернополе отказались от комендантского часа на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. "Комендантских" выходных в Тернополе не будет, однако правоохранители усилят патрулирование улиц города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
"11 и 12 апреля в Тернополе не будут вводить комендантских выходных", - говорится в сообщении.
Сообщается, что работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок.
"На контрольно-пропускных пунктах, на въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Закарпатье жителям запретили выходить на выходных из дома из-за эпидемиологической ситуации в области.