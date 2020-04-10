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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47088 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 55855 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Тернополе отказались от комендантского часа на выходных

В Тернополе отказались от комендантского часа на выходных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. "Комендантских" выходных в Тернополе не будет, однако правоохранители усилят патрулирование улиц города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.

"11 и 12 апреля в Тернополе не будут вводить комендантских выходных", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок.

"На контрольно-пропускных пунктах, на въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг", - отмечается в сообщении.

Напомним, на Закарпатье жителям запретили выходить на выходных из дома из-за эпидемиологической ситуации в области.

Украинские Национальные Новости

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