У Тернополі відмовилися від комендантської години на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. "Комендантських" вихідних у Тернополі не буде, проте правоохоронці посилять патрулювання вулицями міста. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Тернопільської міської ради.
"11 та 12 квітня в Тернополі не запроваджуватимуть комендантських вихідних", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що працівники Національної поліції, патрульної поліції та муніципальної інспекції здійснюватимуть постійне патрулювання вулиць міста, паркових зон, дитячих та спортивних майданчиків.
"На контрольно-пропускних пунктах, на в’їздах в Тернопіль, водіям та пасажирам автівок проводитимуть температурний скринінг", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті жителям заборонили виходити на вихідних з дому через епідеміологічну ситуацію в області.