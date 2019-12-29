В Танзании умерла самая старая в мире самка черного носорога
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Известная самка черного носорога по имени Фауста умерла в Танзании в возрасте 57 лет в биосферном заповеднике Нгоронгоро. Об этом сообщила в ночь на воскресенье администрация парка, подчеркнув, что смерть была вызвана естественными причинами, передает УНН.
“Имеющиеся данные показывают, что Фауста жила дольше, чем любой другой носорог в мире”, — говорится в заявлении руководства Нгоронгоро.
Фауста умерла 27 декабря. К 54-летнему возрасту она жила в условиях дикой природы, однако в 2016 году после серии нападений гиен ее перевели в ограждение под охраной.
Ученые отмечают, что средняя продолжительность жизни носорогов в условиях дикой природы составляет от 37 до 43 лет. Однако в неволе они живут дольше — более 50 лет.
В настоящее время в Африке в условиях дикой природы живут 5,6 тыс. черных носорогов и 19 тыс. белых.
Напомним, в октябре умерла овца с наибольшим руном в мире.