У Танзанії померла найстаріша у світі самка чорного носорога

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Відома самка чорного носорога по імені Фауста померла в Танзанії в віці 57 років в біосферному заповіднику Нгоронгоро. Про це повідомила в ніч на неділю адміністрація парку, підкресливши, що смерть була викликана природними причинами, передає УНН.