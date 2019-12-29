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У Танзанії померла найстаріша у світі самка чорного носорога

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Відома самка чорного носорога по імені Фауста померла в Танзанії в віці 57 років в біосферному заповіднику Нгоронгоро. Про це повідомила в ніч на неділю адміністрація парку, підкресливши, що смерть була викликана природними причинами, передає УНН.

"Наявні дані показують, що Фауста жила довше, ніж будь-який інший носоріг у світі", - йдеться в заяві керівництва Нгоронгоро.

Фауста померла 27 грудня. До 54-річного віку вона жила в умовах дикої природи, проте в 2016 році після серії нападів гієн її перевели в загін під охороною.

Вчені відзначають, що середня тривалість життя носорогів в умовах дикої природи складає від 37 до 43 років. Однак в неволі вони живуть довше - понад 50 років.

В даний час в Африці в умовах дикої природи живуть 5,6 тис. чорних носорогів і 19 тис. білих.

Нагадаємо, у жовтні померла вівця з найбільшим руном у світі.

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