В мире сохранится повышенный спрос на курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В текущем году в мире сохранится повышенный спрос на мясо птицы. Об этом свидетельствует прогноз министерства сельского хозяйства США, передает УНН.
По данным американцев, курятина является универсальным и доступным в цене животным белком, который потребляют практически во всех странах мира. По этой причине спрос на продукт будет повышенным, в отличии от иных видов мяса.
Минсельхоз США также прогнозирует, что по итогам 2020 года мировое производство курятины составит 100,5 млн тонн, свинины — 94,3 млн тонн.
Мировой экспорт курятины по итогам года составит 11,7 млн тонн, свинины — 10,5 млн тонн.
Напомним, в I квартале 2020 крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) увеличила производство на 4% и снизила цену продукции на 11%.
Компания планирует нарастить объемы производства 850-880 тыс. тонн мяса птицы до 2024 года.
Также напомним, МХП выделил государству 84 млн грн на борьбу с коронавирусом.