У світі збережеться підвищений попит на курятину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У поточному році у світі збережеться підвищений попит на м’ясо птиці. Про це свідчить прогноз міністерства сільського господарства США, передає УНН.
За даними американців, курятина є універсальним і доступним в ціні тваринним білком, який споживають практично у всіх країнах світу. З цієї причини попит на продукт буде підвищеним, на відміну від інших видів м’яса.
Мінсільгосп США також прогнозує, що за підсумками 2020 року світове виробництво курятини складе 100,5 млн тонн, свинини — 94,3 млн т.
Світовий експорт курятини за підсумками року складе 11,7 млн тонн, свинини — 10,5 млн тонн.
Нагадаємо, в І кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) збільшила виробництво на 4% і знизила ціну продукції на 11%.
Компанія планує наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м’яса птиці до 2024 року.
Також нагадаємо, МХП виділив державі 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом.