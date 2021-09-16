В мире коронавирусом заболели более 227,2 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже 227,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 227,252,757 человек, из них выздоровели 203,937,717 лица. Количество умерших возросло до 4,673,481.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,479,780), Индия (33,345,873), Бразилия (21,034,610), Великобритания (7,312,683), Россия (7,194,926), Франция (6,926,604), Турция (6,738,890) и Иран (5,360,387).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (685,023), Бразилии (588,640) и Индии (443,960).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2325796 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 550 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.