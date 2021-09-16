У світі коронавірусом захворіли більше 227,2 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 227,252,757 людей, з них одужало 203,937,717 особи. Кількість померлих зросла до 4,673,481.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (42,479,780), Індія (33,345,873), Бразилія (21,034,610), Велика Британія (7,312,683), Росія (7,194,926), Франція (6,926,604), Туреччина (6,738,890) та Іран (5,360,387).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (685,023), Бразилії (588,640) та Індії (443,960).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 325 796 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 550 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.