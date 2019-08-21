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В суде по делу гражданского журналиста Мемедеминова исследовали видео с его YouTube-канала

В суде по делу гражданского журналиста Мемедеминова исследовали видео с его YouTube-канала

Киев  •  УНН

 • 11740 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону 20 августа по делу гражданского журналиста Наримана Мемедеминова, обвиняемого в пропаганде терроризма, исследовали видео с его YouTube-канала. Об этом в комментарии Крим.Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

“Просмотрели около десяти видеороликов с YouTube-канала Наримана. Эти видео можно разделить на четыре категории. Видео на тему светских праздников и их восприятие в исламе. Вторая категория — видео связанные с темой преследования мусульман, в том числе речь идет об уголовных делах „Хизб ут-Тахрир“. Третья категория видео посвящена митингам и исламским праздникам в Крыму, а также попыткам местной власти их запретить. Еще часть видео можно отнести к категории исторических, где Нариман говорит о распаде Халифата, Османской империи и аннексии Крыма в XVIII веке”, — пояснил адвокат.

Курбединов считает, что в данных видео нет призыва к терроризму, как считает следствие.

“Там нет ничего противозаконного. Человек имеет право смотреть на мир с точки зрения ислама. И обвинения в пропаганде терроризма никак не вяжется с этими материалами, которые мы сегодня посмотрели. В этих роликах нет призыва к терроризму в понимании федерального закона России. Это обычные ролики видеоблоггер-мусульманина”, — рассказал он.

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По мнению адвоката, следствие неверно квалифицирует обвинения его подзащитного.

“В конкретно данном случае больше „подходит“ статья 205 Уголовного кодекса об участии в „Хизб ут-Тахрир“, которая признана террористической, поскольку Нариман много говорит об этой организации. Но, опять-таки, от третьего лица, а не как участник этой организации”, — добавил Курбединов.

Напомним, 10 августа судья подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма Юрий Латынин оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста крымскотатарском блогеру Нариман Мемедеминову.

До этого, 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого блоггера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.

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Задержанному предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Прокуратура АРК 23 марта 2018 внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму “нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет”.

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