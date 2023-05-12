Первый официальный визит с начала войны: Зеленский в Италии встретится с президентом Матареллой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Матареллой в Риме 13 апреля, а также "возможно" с Папой Франциском в Ватикане, украинская сторона публично визит не подтверждала, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в Риме встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой. Спикер Маттареллы подтвердил планы визита информационному агентству AFP в пятницу.
"Мы подтверждаем, что этот визит состоится завтра", — заявил спикер Квиринальского дворца в Риме.
Это будет первый визит Зеленского в Италию после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.
Источники AFP в Ватикане также сообщили, что встреча президента Украины с Папой Франциском "возможна".
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Ожидается, что Зеленский также встретится с главой итальянского правительства Джорджой Мелони.
Дополнение
Мелони посетила Киев в феврале. Во время выступления вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она заявила, что любой мир, который влечет за собой сдачу Украины российским силам, «не может быть настоящим миром», и пообещала, что Италия продолжит военную поддержку Киева.