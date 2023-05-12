Перший офіційний візит з початку війни: Зеленський в Італії зустрінеться з президентом Матареллою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Очікується, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Італії Серджо Матареллою в Римі 13 квітня, а також "можливо" з Папою Франциском у Ватикані, українська сторона публічно візіт не підтверджувала, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський у суботу в Римі зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою. Речник Маттарелли підтвердив плани візиту інформаційному агентству AFP у п'ятницю.
"Ми підтверджуємо, що цей візит відбудеться завтра", - заявив речник Квіринальського палацу в Римі.
Це буде перший візит Зеленського до Італії після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.
Джерела AFP у Ватикані також повідомили, що зустріч президента України з Папою Франциском "можлива".
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Очікується, що Зеленський також зустрінеться з главою італійського уряду Джорджою Мелоні.
Доповнення
Мелоні відвідала Київ у лютому. Під часом виступу разом із президентом України Володимиром Зеленським вона заявила, що будь-який мир, який спричиняє здачу України російським силам, «не може бути справжнім миром», і пообіцяла, що Італія продовжить військову підтримку Києва.