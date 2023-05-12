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Перший офіційний візит з початку війни: Зеленський в Італії зустрінеться з президентом Матареллою

Перший офіційний візит з початку війни: Зеленський в Італії зустрінеться з президентом Матареллою

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Очікується, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Італії Серджо Матареллою в Римі 13 квітня, а також "можливо" з Папою Франциском у Ватикані, українська сторона публічно візіт не підтверджувала, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський у суботу в Римі зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою. Речник Маттарелли підтвердив плани візиту інформаційному агентству AFP у п'ятницю.

"Ми підтверджуємо, що цей візит відбудеться завтра", - заявив речник Квіринальського палацу в Римі.

Це буде перший візит Зеленського до Італії після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

Джерела AFP у Ватикані також повідомили, що зустріч президента України з Папою Франциском "можлива".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський у суботу може відвідати Рим і зустрітися з Папою Франциском – ANSA

Очікується, що Зеленський також зустрінеться з главою італійського уряду Джорджою Мелоні.

Доповнення

Мелоні відвідала Київ у лютому. Під часом виступу разом із президентом України Володимиром Зеленським вона заявила, що будь-який мир, який спричиняє здачу України російським силам, «не може бути справжнім миром», і пообіцяла, що Італія продовжить військову підтримку Києва.

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