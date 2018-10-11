В субботу ко Дню защитника перекроют улицу Владимирскую

“В эту субботу, 13 октября, с 12:00 до 23:00 в парке имени Тараса Шевченко состоится патриотически-просветительское мероприятие ”Встречаем День защитника Украины вместе!“. Соответствующую инициативу Украинского института национальной памяти поддержали распоряжением КГГА с целью чествования мужества и героизма защитников Украины, военных традиций и побед украинского народа”, - говорится в сообщении.



В связи с этим событием 13 октября с 17:30 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта по улице Владимирской — на отрезке от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко. Будут изменены и маршруты наземного пассажирского транспорта, проходящих по улицам, где будут торжества.



Распоряжением также предусмотрено, что монтаж конструкций и необходимого оборудования будет осуществляться с 08:00 12 октября, а демонтаж должен завершиться до 08:00 14 октября.

Напомним, ко Дню защитника Украины на популярных направлениях запустят 14 дополнительных поездов.