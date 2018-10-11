В субботу ко Дню защитника перекроют улицу Владимирскую
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. 13 октября во время торжеств “Встречаем День защитника Украины вместе!” запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской. Соответствующую инициативу Украинского института национальной памяти поддержали распоряжением КГГА, передает со ссылкой на пресс-службу мэрии УНН.
“В эту субботу, 13 октября, с 12:00 до 23:00 в парке имени Тараса Шевченко состоится патриотически-просветительское мероприятие ”Встречаем День защитника Украины вместе!“. Соответствующую инициативу Украинского института национальной памяти поддержали распоряжением КГГА с целью чествования мужества и героизма защитников Украины, военных традиций и побед украинского народа”, - говорится в сообщении.
В связи с этим событием 13 октября с 17:30 до 22:30 запретят движение всех видов транспорта по улице Владимирской — на отрезке от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко. Будут изменены и маршруты наземного пассажирского транспорта, проходящих по улицам, где будут торжества.
Распоряжением также предусмотрено, что монтаж конструкций и необходимого оборудования будет осуществляться с 08:00 12 октября, а демонтаж должен завершиться до 08:00 14 октября.
Напомним, ко Дню защитника Украины на популярных направлениях запустят 14 дополнительных поездов.