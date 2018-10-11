У суботу до Дня захисника перекриють вулицю Володимирську

“Цієї суботи, 13 жовтня, із 12:00 до 23:00 у парку імені Тараса Шевченка відбудеться патріотично-просвітницький захід „Зустрічаємо День захисника України разом!“. Відповідну ініціативу Українського інституту національної пам’яті підтримано розпорядженням КМДА із метою вшанування мужності та героїзму захисників України, військових традицій і звитяг українського народу”, — йдеться у повідомленні.



У зв’язку із цією подією 13 жовтня із 17:30 до 22:30 заборонять рух усіх видів транспорту на вулиці Володимирській — на відрізку від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка. Буде змінено й маршрути наземного пасажирського транспорту, що проходять вулицями, де триватимуть урочистості.



Розпорядженням також передбачено, що монтаж конструкцій та необхідного обладнання здійснюватиметься із 08:00 12 жовтня, а демонтаж має завершитися до 08:00 14 жовтня.

Нагадаємо, до Дня захисника України на популярних напрямках запустять 14 додаткових поїздів.