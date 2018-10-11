У суботу до Дня захисника перекриють вулицю Володимирську
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. 13 жовтня під час урочистостей “Зустрічаємо День захисника України разом!” заборонять рух транспорту на ділянці вулиці Володимирської. Відповідну ініціативу Українського інституту національної пам’яті підтримано розпорядженням КМДА, передає з посиланням на прес-службу мерії УНН.
“Цієї суботи, 13 жовтня, із 12:00 до 23:00 у парку імені Тараса Шевченка відбудеться патріотично-просвітницький захід „Зустрічаємо День захисника України разом!“. Відповідну ініціативу Українського інституту національної пам’яті підтримано розпорядженням КМДА із метою вшанування мужності та героїзму захисників України, військових традицій і звитяг українського народу”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку із цією подією 13 жовтня із 17:30 до 22:30 заборонять рух усіх видів транспорту на вулиці Володимирській — на відрізку від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка. Буде змінено й маршрути наземного пасажирського транспорту, що проходять вулицями, де триватимуть урочистості.
Розпорядженням також передбачено, що монтаж конструкцій та необхідного обладнання здійснюватиметься із 08:00 12 жовтня, а демонтаж має завершитися до 08:00 14 жовтня.
Нагадаємо, до Дня захисника України на популярних напрямках запустять 14 додаткових поїздів.