В столице за выходные произошло более 160 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве за выходные произошло 166 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За 7 и 8 ноября патрульные полицейские Киева оформили 154 ДТП без пострадавших. Плюс заявлено 12 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, на столичном бульваре Кольцова, нетрезвый водитель, убегая от полицейских, вызвал ДТП со служебным автомобилем.
Как сообщалось, в Киевской области за выходные произошло 72 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб.