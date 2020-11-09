У столиці за вихідні сталося понад 160 ДТП

"За 7 та 8 листопада патрульні поліцейські Києва оформили 154 ДТП без потерпілих. Плюс заявлено 12 ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

Як повідомлялося, у Київській області за вихідні сталося 72 дорожньо-транспортні пригоди, одна людина загинула.