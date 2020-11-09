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У столиці за вихідні сталося понад 160 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві за вихідні сталося 166 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"За 7 та 8 листопада патрульні поліцейські Києва оформили 154 ДТП без потерпілих. Плюс заявлено 12 ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

Як повідомлялося, у Київській області за вихідні сталося 72 дорожньо-транспортні пригоди, одна людина загинула.

Українські Національні Новини

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