У столиці за вихідні сталося понад 160 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві за вихідні сталося 166 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"За 7 та 8 листопада патрульні поліцейські Києва оформили 154 ДТП без потерпілих. Плюс заявлено 12 ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.
Як повідомлялося, у Київській області за вихідні сталося 72 дорожньо-транспортні пригоди, одна людина загинула.