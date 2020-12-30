В столице выбрали победителя конкурса видеоработ "Твой Киев"

"Завершен всеукраинский конкурс видеоработ "Твой Киев", для участия в котором было подано около 50 видеоработ. Победителем конкурса стала Екатерина Иванова, которая по результатам голосования набрала 144 балла из 180 возможных", - говорится в сообщении.

По словам начальницы Управления туризма и промоций КГГА Марины Радовой, жюри оценивало работы по таким критериям как креативность, оригинальность, качество контента, актуальность и раскрытие темы туризма в столице.

"Хочется отметить, что самому молодому участнику конкурса было 15 лет. Мы благодарны каждому за участие и за любовь к родному городу, ведь именно вы и молодая элита, в руках которой будущее Киева", - сказала Радова.

Отмечается, что Екатерине Ивановой вручили туристическую путевку с открытой датой в Чернобыль.

Напомним, в июле появился первый проморолик "Путешествуй по Украине".