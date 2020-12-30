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У столиці обрали переможця конкурсу відеоробіт “Твій Київ”

Київ • УНН

 • 16844 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві завершився конкурс відеоробіт “Твій Київ”, переможцем стала Катерина Іванова, яка за результатами голосування набрала 144 бали зі 180 можливих. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

У столиці обрали переможця конкурсу відеоробіт “Твій Київ”

“Завершено всеукраїнський конкурс відеоробіт “Твій Київ”, для участі в якому було подано близько 50 відеоробіт. Переможцем конкурсу стала Катерина Іванова, яка за результатами голосування набрала 144 бали зі 180 можливих”, - йдеться у повідомленні.

За словами начальниці Управління туризму та промоцій КМДА Марини Радової, журі оцінювало роботи за такими критеріями як креативність, оригінальність, якість контенту, актуальність і розкриття теми туризму у столиці.

“Хочеться зазначити, що наймолодшому учаснику конкурсу було 15 років. Ми вдячні кожному за участь і за любов до рідного міста, адже саме ви та молода еліта, в руках якої майбутнє Києва”, – сказала Радова.

Зазначається, що Катерині Івановій вручили туристичну путівку з відкритою датою до Чорнобилю.

Нагадаємо, у липні з'явився перший проморолик “Мандруй Україною”.

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