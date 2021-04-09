В столице неизвестные расписали и облили зеленкой здание Киевблагоустройства

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 69772 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128650 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 183950 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 185933 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270759 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313331 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156920 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142883 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 268543 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126286 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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В столице неизвестные расписали и облили зеленкой здание Киевблагоустройства

В столице неизвестные расписали и облили зеленкой здание Киевблагоустройства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве утром неизвестные облили зеленкой здание и авто коммунального предприятия “Киевблагоустройство”, а также расписали забор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

“Расписанные стены и ограждение коммунального учреждения, разбросанные по территории лампочки с зеленкой, поврежденные авто. Комментарии здесь излишни”, — написал чиновник.

По словам Ткаченко, на месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним

По день до этого неизвестные облили ворота хозяйства директора КП “Киевблагоустройство” Николая Бойко, также у ворот оставлены еще четыре емкости с “коктейлем Молотова” с запиской с угрозами в адрес.

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