В столице неизвестные расписали и облили зеленкой здание Киевблагоустройства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве утром неизвестные облили зеленкой здание и авто коммунального предприятия “Киевблагоустройство”, а также расписали забор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
“Расписанные стены и ограждение коммунального учреждения, разбросанные по территории лампочки с зеленкой, поврежденные авто. Комментарии здесь излишни”, — написал чиновник.
По словам Ткаченко, на месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним
По день до этого неизвестные облили ворота хозяйства директора КП “Киевблагоустройство” Николая Бойко, также у ворот оставлены еще четыре емкости с “коктейлем Молотова” с запиской с угрозами в адрес.