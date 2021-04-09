У столиці невідомі розписали та облили зеленкою будівлю Київблагоустрю

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“Розписані стіни та огорожа комунального закладу, розкидані по території лампочки із зеленкою, пошкоджені авто. Коментарі тут зайві”, — написав чиновник.

За словами Ткаченко, на місті працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо

За день до цього невідомі облили ворота господарства директора КП “Київблагоустрій” Миколая Бойка, також біля воріт залишено ще чотири ємності із “коктейлем Молотова” із запискою з погрозами на адресу.