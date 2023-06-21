В Стокгольме напротив посольства рф появится остановка "Свободная Украина"

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“Только что узнала от Посла Швеции при Совете Европы, что только что было принято решение в Стокгольме - переименовать остановку публичного транспорта напротив посольства рф в "Free Ukraine/Вильная Украина”, - сообщила Мезенцева.

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Ранее сообщалось, что в Швеции планируют создать центры материально-технического обеспечения вблизи Украины, например в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция подарила Украине. На участие выделят до 60 военнослужащих Вооруженных сил Швеции.