В Стокгольме напротив посольства рф появится остановка "Свободная Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Посол Швеции при Совете Европы Тобиас Тиберг сообщил о решении переименовать остановку общественного транспорта напротив посольства рф в честь Украины. Об этом сообщила народный депутат Украины Мария Мезенцева, передает УНН.
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“Только что узнала от Посла Швеции при Совете Европы, что только что было принято решение в Стокгольме - переименовать остановку публичного транспорта напротив посольства рф в "Free Ukraine/Вильная Украина”, - сообщила Мезенцева.
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Ранее сообщалось, что в Швеции планируют создать центры материально-технического обеспечения вблизи Украины, например в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция подарила Украине. На участие выделят до 60 военнослужащих Вооруженных сил Швеции.