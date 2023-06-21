У Стокгольмі навпроти посольства рф з'явиться зупинка "Вільна Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Посол Швеції при Раді Європи Тобіас Тиберг повідомив про рішення перейменувати зупинку громадського транспорту навпроти посольства рф на честь України. Повідомила народна депутатка України Марія Мезенцева, передає УНН.
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“Щойно дізналася від Посла Швеції при Раді Європи, що щойно було прийнято рішення в Стокгольмі - перейменувати зупинку публічного транспорту навпроти посольства рф в "Free Ukraine/Вільна Україна”, - повідомила Мезенцева.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що у Швеції планують створити центри матеріально-технічного забезпечення поблизу України, наприклад у Польщі. Там ремонтуватимуть та обслуговуватимуть військову техніку, яку Швеція подарувала Україні. На участь виділять до 60 військовослужбовців Збройних сил Швеції.