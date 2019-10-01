В США сделали заявление ко дню рождения плененного журналиста Асеева

"Наши сердца стремятся к Станиславу Асееву в день его рождения. Поддерживаемые Россией силы удерживают Станислава за решеткой в течение последних двух лет за то, что он просто сообщал о насилии и несправедливости в так называемой ДНР. Мы надеемся на его скорое освобождение", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находится у боевиков.

В июле 2018 года Асеев объявил голодовку.