В США сделали заявление ко дню рождения плененного журналиста Асеева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В США надеются на скорое освобождение журналиста Станислава Асеева, который содержится в плену боевиков на оккупированном Донбассе. Об этом говорится в сообщении, обнародованном посольством США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Наши сердца стремятся к Станиславу Асееву в день его рождения. Поддерживаемые Россией силы удерживают Станислава за решеткой в течение последних двух лет за то, что он просто сообщал о насилии и несправедливости в так называемой ДНР. Мы надеемся на его скорое освобождение", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находится у боевиков.
В июле 2018 года Асеев объявил голодовку.