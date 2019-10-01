У США зробили заяву до дня народження полоненого журналіста Асєєва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У США сподіваються на швидке звільнення журналіста Станіслава Асєєва, який утримується в полоні бойовиків на окупованому Донбасі. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому посольством США в Україні у Twitter, передає УНН.
"Наші серця линуть до Станіслава Асєєва у день його народження. Підтримувані Росією сили утримують Станіслава за ґратами протягом останніх двох років за те, що він просто повідомляв про насильство та несправедливість у так званій ДНР. Ми сподіваємось на його швидке звільнення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, влітку 2017 року донецький журналіст Станіслав Асєєв зник. Пізніше стало відомо, що Асєєв знаходиться у бойовиків.
У липні 2018 року Асєєв оголосив голодування.