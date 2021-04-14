В США снимут англоязычную версию "Иронии судьбы"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Летом 2021 года в Бостоне стартуют съемки голливудской версии картины "Ирония судьбы, или С легким паром!". Ремейк будет называться "About Fate", сообщает дистрибьютор фильма кинокомпания Central Partnership, передает УНН.
Детали
Режиссером новой версии культового советского фильма станет Марюс Вайсберг. В последнее время он работал преимущественно над русскими комедиями. Среди них "Гитлер капут!", "Бабушка легкого поведения" и "8 лучших свиданий".
Главные роли в "About Fate" выполнят Эмма Робертс (снималась в фильме "Мы - Миллеры" и сериале "Американская история ужасов"), Томас Манн (сериалы "Фарго" и "Бывает и хуже"), Гарретт Хедлунд ("Трон: Наследие", "Троя") и Бритт Робертсон ("Собачья жизнь", "Земля будущего", "Мать и дитя").
Новый сценарий разрабатывает Тиффани Полсен, которая работала над комедией "Пара на праздники". Продюсерами выступят Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.
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Напомним
Оригинальная "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова вышла в 1975 году. Главные роли исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.
По сюжету накануне Нового года главный герой напился и случайно поехал в Ленинград. Понял он это, только когда проснулся в чужой квартире. В этот момент неожиданно начинается настоящая драма о поиске настоящей любви.