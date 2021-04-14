У США знімуть англомовну версію "Іронії долі"

Деталі

Режисером нової версії культового радянського фільму стане Марюс Вайсберг. Останнім часом він працював переважно над російськими комедіями. Серед них "Гітлер капут!", "Бабуся легкої поведінки" і "8 кращих побачень".

Головні ролі в "About Fate" виконають Емма Робертс (знімалася у фільмі "Ми - Міллери" і серіалі "Американська історія жахів"), Томас Манн (серіали "Фарго" і "Буває й гірше"), Гарретт Хедлунд ("Трон: Спадщина", "Троя") і Брітт Робертсон ("Собаче життя", "Земля майбутнього", "Мати і дитя").

Новий сценарій розробляє Тіффані Полсен, яка працювала над комедією "Пара на свята". Продюсерами виступлять Вінсент Ньюман, Володимир Кошелев і Марина Беспалова.

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Нагадаємо

Оригінальна "Іронія долі" Ельдара Рязанова вийшла в 1975 році. Головні ролі виконали Андрій Мягков, Барбара Брильська та Юрій Яковлєв.

За сюжетом напередодні Нового року головний герой напився і випадково поїхав до Ленінграда. Зрозумів він це, тільки коли прокинувся в чужій квартирі. У цей момент несподівано починається справжня драма про пошук справжньої любові.