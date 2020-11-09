В США женщина без симптомов коронавируса была заразной 70 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Американские врачи обнаружили женщину, которая в течение 70 дней была заразной, но симптомов коронавируса у нее не было. Это самый продолжительный известный случай, когда соба имела инфекцию бессимптомно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Команда американских врачей и исследователей сообщила о случае заболевания COVID-19. 71-летняя женщина, с ослабленным из-за лейкемии иммунитетом, даже через 70 дней после положительного теста на COVID-19 оставалась источником распространения инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это самый длительный известный случай, когда лицо имело активную инфекцию SARS-CoV-2 не имея симптомов. Женщина попала в больницу из-за анемии, связанной с раком. Находясь на изоляции она 13 раз сдавала тест на коронавирус, по результатам анализов она оставалась заразной 70 дней. Ранее исследования госпитализированных пациентов указывали на то, что человек остается заразным до 20 дней после инфицирования.
"Хотя трудно экстраполировать на основе данных об одном пациенте, наши данные могут указывать, что долгосрочное распространения заразного вируса может представлять угрозу, если речь идет о пациентах с ослабленным иммунитетом", - отмечают исследователи.
Напомним, в Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях.