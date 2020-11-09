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У США жінка без симптомів коронавірусу була заразною 70 днів

У США жінка без симптомів коронавірусу була заразною 70 днів

Київ • УНН

 • 16776 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Американські лікарі виявили жінку, яка протягом 70 днів була заразною, але симптомів коронавірусу в неї не було. Це найтриваліший відомий випадок коли соба мала інфекцію безсимптомно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Команда американських лікарів та дослідників повідомила про випадок захворювання на COVID-19. 71-річна жінка, з ослабленим через лейкемію імунітетом, навіть через 70 днів після позитивного тесту на COVID-19, залишалась джерелом розповсюдження інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це найтриваліший відомий випадок, коли особа мала активну інфекцію SARS-CoV-2 не маючи симптомів. Жінка потрапила до лікарні через анемію, пов’язану з раком. Перебуваючи на ізоляції вона 13 разів здавала тест на коронавірус, за результатами аналізів вона залишалася заразною 70 днів. Раніше дослідження госпіталізованих пацієнтів вказували на те, що людина залишається заразною до 20 днів після інфікування.

"Хоча важко екстраполювати на основі даних про одного пацієнта, наші дані можуть вказувати, що довгострокове поширення заразного вірусу може становити загрозу, якщо йдеться про пацієнтів з послабленим імунітетом", - зазначають дослідники.

Нагадаємо, в Україні ліжка у закладах охорони здоров'я 1-ї хвилі для пацієнтів з підозрою чи діагнозом COVID-19 заповнені на понад 70% вже у восьми областях.

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