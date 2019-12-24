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В США заподозрили BMW в махинациях с продажами автомобилей

В США заподозрили BMW в махинациях с продажами автомобилей

Киев  •  УНН

 • 11459 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует работу немецкого автогиганта BMW. Автокомпанию подозревают в махинациях, связанных с завышением количества проданных машин. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, информирует УНН.

По данным WSJ, автодилеры BMW регистрировали машины на себя, как будто они были проданы. Впрочем, на самом деле они продолжали стоять на дилерских стоянках. Затем машины продавали как малоупотребленные. Такая практика позволяет искусственно улучшить объемы продаж.

"За 9 месяцев 2019 года автопроизводитель продал в США почти 323 тысячи автомобилей марок BMW и Mini. Это - на 1,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Представитель BMW в комментарии изданию подтвердил факт расследования комиссии и заверил, что автопроизводитель "полностью сотрудничает" с ней. В то же время он не предоставил дополнительной информации. Тем временем в самом американском регуляторе отказались комментировать подозрения BMW.

Дело с BMW - не первый случай производителей автомобилей, работу которого расследовала американская комиссия. В сентябре после нескольких лет расследования она оштрафовала итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler на 40 миллионов долларов. Его признали виновным в введении в заблуждение инвесторов, манипулируя цифрами по объемам продаж.

Как сообщалось ранее, в апреле этого года Еврокомиссия выявила сговор между автопроизводителями BMW, Daimler и VW.

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