У США запідозрили BMW у махінаціях з продажами автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Комісія з цінних паперів і бірж США розслідує роботу німецького автогіганта BMW. Автокомпанію підозрюють у махінаціях, пов'язаних із завищенням кількості проданих машин. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, інформує УНН.
За даними WSJ, автодилери BMW реєстрували автівки на себе, як нібито вони були продані. Утім, насправді вони продовжували стояти на дилерських стоянках. Потім машини продавали як ледь вживані. Така практика дозволяє штучно покращити обсяги продажів.
"За 9 місяців 2019 року автовиробник продав в США майже 323 тисячі автомобілів марок BMW і Mini. Це - на 1,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Представник BMW у коментарі виданню підтвердив факт розслідування комісії і запевнив, що автовиробник "повністю співпрацює" з нею. Водночас він не надав детальнішої інформації. Тим часом у самому американському регуляторі відмовились коментувати підозри щодо BMW.
Справа з BMW - не перший випадок виробника автомобілів, роботу якого розслідувала американська комісія. У вересні після декількох років розслідування вона оштрафувала італійсько-американського автовиробника Fiat Chrysler на 40 мільйонів доларів. Його визнали винним у введенні в оману інвесторів, маніпулюючи цифрами щодо обсягів продажів.
Як повідомлялося раніше, у квітні цього року Єврокомісія виявила змову між автовиробниками BMW, Daimler та VW.