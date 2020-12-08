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В США рассматривают иск против Германии из-за "сокровищ Вельфов" на более чем 200 млн евро

В США рассматривают иск против Германии из-за "сокровищ Вельфов" на более чем 200 млн евро

Киев  •  УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховный суд США начал рассматривать иск потомков еврейских антикваров, которые требуют от Германии вернуть им "сокровища Вельфов" стоимостью более чем 200 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Верховный суд США в Вашингтоне в понедельник, 7 декабря, приступил к рассмотрению иска о праве собственности на "сокровище Вельфов" (Welfenschatz), ряд самых ценных экспонатов берлинских музеев. Суд изучает, входит ли разрешение спора в компетенцию американских судов. Ожидается, что вердикт будет вынесен не ранее 2021 года. Речь идет о тяжбе наследников еврейских торговцев произведениями искусства из нацистской Германии с ФРГ и немецким Фондом прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Потомки антикваров, от которых 42 объекта из "сокровища Вельфов" в 1935 году перешли в собственность прусского государства, инициировали процесс в феврале 2015 года", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что предметом дискуссий в Верховном суде стал закон США, в соответствии с которым суверенные иностранные государства не могут претендовать на иммунитет в судах Соединенных Штатов, если права собственности были нарушены при нарушении международного права.

"А Холокост как "международное преступление", несомненно, является таковым, заявил один из наследников еврейского арт-дилера... Истцы утверждают, что объекты, общая стоимость которых превышает 200 млн евро, были неправомерно захвачены нацистами во время пребывания у власти и должны быть возвращены законным владельцам”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что некоторые представители Конституционного суда США сомневаются, что этот закон применим к делу о "сокровище Вельфов", а при широком трактовании закона сотням федеральных судей в США в скором времени придется столкнуться с подобными исками, отметили в Верховному суде.

"Фонд прусского культурного наследия считает иск безосновательным. По его версии, продажа объектов в 1935 году не была вынужденным действием из-за преследований со стороны нацистов. Спор о судьбе "сокровища Вельфов" не входит в компетенцию американских судов, полагают в фонде. В 2014 году комиссия по вопросам реституции резюмировала, что "сокровище Вельфов" законным путем перешло в собственность государства, и потому нет необходимости возвращать реликвии наследникам еврейских антикваров", - сказано в сообщении.

Добавим, что к "сокровищу Вельфов" относятся сакральные объекты и украшения, изготовленные из золота с XI по XV века. В середине XVII столетия они были переданы роду Вельфов - одной из старейших европейских династий. В 1920-х часть объектов была продана консорциуму из трех антикварных фирм в Германии, еще одна часть - в частные и государственные коллекции в США. В июне 1935 года Пруссия приобрела оставшиеся непроданными объекты для государственных музеев Берлина.

Справка УНН: Вельфы (нем. Welfen) - одна из старейших европейских династий, представители которой занимали престолы ряда европейских государств, в частности, различных немецких и итальянских княжеств, а также России и Великобритании.

Напомним, в Великобритании начнут чеканить монеты с изображением Махатмы Ганди.

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