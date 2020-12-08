В США рассматривают иск против Германии из-за "сокровищ Вельфов" на более чем 200 млн евро

"Верховный суд США в Вашингтоне в понедельник, 7 декабря, приступил к рассмотрению иска о праве собственности на "сокровище Вельфов" (Welfenschatz), ряд самых ценных экспонатов берлинских музеев. Суд изучает, входит ли разрешение спора в компетенцию американских судов. Ожидается, что вердикт будет вынесен не ранее 2021 года. Речь идет о тяжбе наследников еврейских торговцев произведениями искусства из нацистской Германии с ФРГ и немецким Фондом прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Потомки антикваров, от которых 42 объекта из "сокровища Вельфов" в 1935 году перешли в собственность прусского государства, инициировали процесс в феврале 2015 года", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что предметом дискуссий в Верховном суде стал закон США, в соответствии с которым суверенные иностранные государства не могут претендовать на иммунитет в судах Соединенных Штатов, если права собственности были нарушены при нарушении международного права.

"А Холокост как "международное преступление", несомненно, является таковым, заявил один из наследников еврейского арт-дилера... Истцы утверждают, что объекты, общая стоимость которых превышает 200 млн евро, были неправомерно захвачены нацистами во время пребывания у власти и должны быть возвращены законным владельцам”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что некоторые представители Конституционного суда США сомневаются, что этот закон применим к делу о "сокровище Вельфов", а при широком трактовании закона сотням федеральных судей в США в скором времени придется столкнуться с подобными исками, отметили в Верховному суде.

"Фонд прусского культурного наследия считает иск безосновательным. По его версии, продажа объектов в 1935 году не была вынужденным действием из-за преследований со стороны нацистов. Спор о судьбе "сокровища Вельфов" не входит в компетенцию американских судов, полагают в фонде. В 2014 году комиссия по вопросам реституции резюмировала, что "сокровище Вельфов" законным путем перешло в собственность государства, и потому нет необходимости возвращать реликвии наследникам еврейских антикваров", - сказано в сообщении.

Добавим, что к "сокровищу Вельфов" относятся сакральные объекты и украшения, изготовленные из золота с XI по XV века. В середине XVII столетия они были переданы роду Вельфов - одной из старейших европейских династий. В 1920-х часть объектов была продана консорциуму из трех антикварных фирм в Германии, еще одна часть - в частные и государственные коллекции в США. В июне 1935 года Пруссия приобрела оставшиеся непроданными объекты для государственных музеев Берлина.

Справка УНН: Вельфы (нем. Welfen) - одна из старейших европейских династий, представители которой занимали престолы ряда европейских государств, в частности, различных немецких и итальянских княжеств, а также России и Великобритании.

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