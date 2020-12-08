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У США розглядають позов проти Німеччини через "скарби Вельфів" на понад 200 млн євро

У США розглядають позов проти Німеччини через "скарби Вельфів" на понад 200 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Верховний суд США розпочав розглядати позов нащадків єврейських антикварів, які вимагають від Німеччини повернути їм "скарби Вельфів" вартістю на понад 200 млн євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Верховний суд США у Вашингтоні у понеділок, 7 грудня, розпочав розгляд позову про право власності на "скарб Вельфів"(Welfenschatz), на низку найцінніших експонатів берлінських музеїв. Суд вивчає, чи входить вирішення спору до компетенції американських судів. Очікується, що вердикт буде винесено не раніше 2021 року. Йдеться про позов спадкоємців єврейських торговців творами мистецтва із нацистської Німеччини з ФРН і німецьким Фондом прусської культурної спадщини (Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Нащадки антикварів, від яких 42 об'єкти із "скарбів Вельфів" у 1935 році перейшли у власність прусської держави, ініціювали процес у лютому 2015 року", - повідомили у ЗМІ.

Відзначається, що предметом дискусій у Верховному суді став закон США, відповідно до якого суверенні іноземні держави не можуть претендувати на імунітет у судах Сполучених Штатів, якщо права власності були порушені при порушенні міжнародного права.

"А Голокост як "міжнародний злочин", безсумнівно, є таким, заявив один із спадкоємців єврейського арт-дилера... Позивачі стверджують, що об'єкти, загальна вартість яких перевищує 200 млн євро, були неправомірно захоплені нацистами під час перебування при владі і повинні бути повернуті законним власникам", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що деякі представники Конституційного суду США сумніваються, що цей закон застосується до справи про "скарб Вельфів", а при широкому трактуванні закону сотням федеральних суддів у США незабаром доведеться зіткнутися з подібними позовами, зазначили у Верховному суді.

"Фонд прусської культурної спадщини вважає позов безпідставним. За його версією, продаж об'єктів у 1935 році не був вимушеною дією через переслідування з боку нацистів. Суперечка про долю "скарбів Вельфів" не входить у компетенцію американських судів, вважають у фонді. У 2014 році комісія з питань реституції резюмувала, що "скарб Вельфів" законним шляхом перейшов у власність держави, і тому немає необхідності повертати реліквії спадкоємцям єврейських антикварів", - сказано у повідомленні.

Додамо, що до "скарбу Вельфів" відносяться сакральні об'єкти та прикраси, виготовлені із золота з XI по XV століття. У середині XVII століття вони були передані роду Вельфів - однієї з найстаріших європейських династій. У 1920-х частина об'єктів була продана консорціуму з трьох антикварних фірм у Німеччині, ще одна частина - у приватні і державні колекції у США. У червні 1935 року Пруссія придбала залишки непроданих об'єктів для державних музеїв Берліна.

Довідка УНН: Вельфи (нім. Welfen) — одна з найстаріших європейських династій, представники якої посідали престоли низки європейських держав, зокрема, різноманітних німецьких та італійських князівств, а також Росії та Великої Британії.

Нагадаємо, у Великій Британії почнуть карбувати монети із зображенням Махатми Ганді.

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