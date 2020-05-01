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В США провели новые испытания самолета Boeing 777X

Киев • УНН

 • 15691 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет в штате Вашингтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Boeing.

В США провели новые испытания самолета Boeing 777X

30 апреля провели первый полет второго лайнера Boeing 777X. Он продолжался почти 3 часа. В течение этого времени с помощью специального оборудования фиксировались данные о работе систем самолета. На борту находились два пилота. Boeing 777X приземлился в Сиэтле.

В Boeing заявили, что 777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями.

Длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров.

Напомним, первый полет лайнера данного типа состоялся 25 января над тем же штатом. Всего в испытаниях, которые проводит компания, задействованы четыре самолета Boeing 777X.

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