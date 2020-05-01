У США провели нові випробування літака Boeing 777X
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Широкофюзеляжний літак Boeing 777X успішно здійснив новий випробувальний політ в штаті Вашингтон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Boeing.
30 квітня провели перший політ другого лайнера Boeing 777X. Він тривав майже 3 години. Протягом цього часу за допомогою спеціального обладнання фіксувалися дані про роботу систем літака. На борту перебували два пілоти. Boeing 777X приземлився в Сіетлі.
У Boeing заявили, що 777X є найбільшим і найфективнішим з точки зору витрат палива широкофюзеляжним літаком, оснащеним двома двигунами.
Довжина Boeing 777X становитиме майже 77 метрів, літак розрахований на перевезення до 426 пасажирів.
Нагадаємо, перший політ лайнера даного типу відбувся 25 січня над тим же штатом. Всього у випробуваннях, які проводить компанія, задіяні чотири літаки Boeing 777X.