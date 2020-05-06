В США сообщили о загадочном убийстве профессора, изучавшего COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Профессор университета Питтсбурга, находившийся на грани "очень значительных результатов" в исследовании COVID-19, был застрелен в выходные. Об этом ссылаясь на данные местной полиции сообщает CNN, передаёт УНН.
Так, по данным полиции, в субботу в своём загородном доме был обнаружен доцент, известный как Бинг Лю, с огнестрельными ранениями в голову, шею, туловище и конечности.
Следователи полагают, что неизвестный второй человек, который был найден мертвым в машине неподалёку, застрелил Лю в его доме, прежде чем вернуться к своей машине и покончить с собой.
Полиция полагает, что мужчины знали друг друга, но считают, что нет причин полагать, что убийство было связано с китайской национальностью Лю.
Университет опубликовал заявление, выразив соболезнования семье, друзьям и коллегам Лю.
“Бинг был на грани создания очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2, и клеточной основы следующих осложнений”, — говорится в заявлении его коллег из факультета вычислительной и системной биологии университета.
Как сообщал УНН, ранее в США врач с Манхэттена, которая боролась с пандемией коронавируса, покончила жизнь самоубийством.