У США повідомили про загадкове вбивство професора, який вивчав COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Професор університету Піттсбурга, який перебував на межі "дуже значних результатів" в дослідженні COVID-19, був застрелений на вихідні. Про це посилаючись на дані місцевої поліції повідомляє CNN, передає УНН.
Так, за даними поліції, в суботу в своєму заміському будинку був виявлений доцент, відомий як Бінг Лю, з вогнепальними пораненнями в голову, шию, тулуб і кінцівки.
Слідчі вважають, що невідомий другий чоловік, який був знайдений мертвим в машині неподалік, застрелив Лю в його будинку, перш ніж повернутися до своєї машини і накласти на себе руки.
Поліція вважає, що чоловіки знали один одного, але вважають, що немає причин вважати, що вбивство було пов'язане з китайською національністю Лю.
Університет опублікував заяву, висловивши співчуття родині, друзям і колегам Лю.
"Бінг був на межі створення дуже важливих відкриттів для розуміння клітинних механізмів, що лежать в основі інфекції SARS-CoV-2, і клітинної основи наступних ускладнень", - йдеться в заяві його колег з факультету обчислювальної і системної біології університету.
Як повідомляв УНН, раніше в США лікар з Манхеттена, яка боролася з пандемією коронавірусу, покінчила життя самогубством.