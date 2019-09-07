В США умерла всемирно известная актриса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на ее друга, американского актера Трента Долана, газета The New York Times, передает УНН.
Причиной смерти стал сердечный приступ.
Кэрол Линли известна как исполнительница главной роли в бродвейской постановке “Голубой деним” (Blue Denim) и одноименном фильме 1959 режиссера Филиппа Данна.
Она также снялась в таких фильмах, как “Свет в лесу” (The Light in the Forest, 1958), “Исчезнувшая Банни Лейк” (Bunny Lake Is Missing, 1965) и “Приключения” Посейдона “(The Poseidon Adventure, 1972). С 1970-х годов Линли в основном снималась на телевидении, в том числе в сериале “Остров фантазий” (Fantasy Island, 1977-1984). В частности, известна тем, что снималась в фильме Ангелы Чарли (Charlie’s Angels, 1981).
Напомним, в США в возрасте 85 лет умер пятикратный лауреат премии Эмми, актер Тим Конуэй.