В США умерла всемирно известная актриса

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119824 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111433 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117610 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123643 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150057 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149861 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140634 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192729 просмотра

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В США умерла всемирно известная актриса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на ее друга, американского актера Трента Долана, газета The New York Times, передает УНН.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Кэрол Линли известна как исполнительница главной роли в бродвейской постановке “Голубой деним” (Blue Denim) и одноименном фильме 1959 режиссера Филиппа Данна.

Она также снялась в таких фильмах, как “Свет в лесу” (The Light in the Forest, 1958), “Исчезнувшая Банни Лейк” (Bunny Lake Is Missing, 1965) и “Приключения” Посейдона “(The Poseidon Adventure, 1972). С 1970-х годов Линли в основном снималась на телевидении, в том числе в сериале “Остров фантазий” (Fantasy Island, 1977-1984). В частности, известна тем, что снималась в фильме Ангелы Чарли (Charlie’s Angels, 1981).

Напомним, в США в возрасте 85 лет умер пятикратный лауреат премии Эмми, актер Тим Конуэй.

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